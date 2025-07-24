Тауекел Мусилим и его жена повторили популярный тренд в соцсети и повеселили фанатов
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Казахстанский актер Тауекел Мусилим, звезда фильмов "Брат или брак", "В поисках мамы", и его супруга повторила популярный тренд в соцсети и повеселили своих подписчиков, передает NUR.KZ.
Тауекел и Махаббат и сами изрядно посмеялись при съемках ролика, их подписчики остались в восторге от юмора пары. Супруги изобразили тест-драйв на авто известной мировой марки. И если Махаббат лихо исчезла из кадра, то Тауекел "затормозил". Жене за кадром было нелегко тащить его за ноги.
"Попробуй стокилограммового айгыра (в переводе с казахского жеребец - прим. ред.) с места сдвинуть", - в шутку пожаловалась Махаббат.
"Я боялась, что штаны с него снимите", "Красивая пара", "Прикольно", "Ой, девочки, не притворяйтесь слабыми, вы же диваны передвигаете, когда моете полы", - посмеялись в соцсети.
Мы также писали, что жена Тауекеля Мусилима рассказала о себе. Она призналась, что старалась быть удобной для всех.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2268330-tauekel-musilim-i-ego-zhena-povtorili-populyarnyy-trend-v-socseti-i-poveselili-fanatov/
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