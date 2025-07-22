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      "Забыл про день рождения": Али Окапов показал, какой сюрприз устроили ему домочадцы

      Опубликовано:

      Али Окапов
      Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

      Казахстанский певец Али Окапов, сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, отмечает сегодня, 22 июля, свое 34-летие. Родные устроили артисту сюрприз в полночь, передает NUR.KZ.

      Али разместил фото с сыном Зейном в своем блоге.

      "С днем рождения меня. Всех обнял", - лаконично подписал он снимок.

      Коллеги по сцене и поклонники творчества артиста поздравили его с 34-летием. Они также отметили, как сильно похож малыш Зейн на своего папу.

      "Талантище, будь счастлив", "Всегда будь на высоте", "Маленькая копия Али Окапова", "Будь счастлив со своей семьей", "С днем рождения, бро", - отмечено в комментариях.

      В сторис певец показал, какой сюрприз устроили ему домочадцы в полночь. Войдя в дом, Али не ожидал увидеть тортик со свечками. Он загадал желание и задул свечи.

      "Забыл про день рождения, за час до него выехал прокатиться один на байке. Оказывается, дома меня уже ждали. Рахмет! Добро пожаловать, 34!" - написал именинник.

      Мы также писали, что Али Окапов показал вещь, которую Роза Рымбаева хранила больше 30 лет.

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