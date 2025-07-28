"Никак не реагировать": Майя Бекбаева ответила, как относиться к токсичным родственникам
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Отечественная телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева ответила на вопрос, как сохранить женственность и как реагировать на токсичных родственников, передает NUR.KZ.
Одна из подписчиц спросила теледиву, как можно сохранить лучшие качества - женственность, любовь, если ты пережила разочарование.
"Ваша женственность, ваша любовь, душа и счастье принадлежат только вам. Ни у кого нет власти это у вас отнять.
Можно потерять все, но только не то, что хранится в глубинах вашего сердца. Это ваше! Вам распоряжаться этим. Как? Вот вопрос. Как выбираете этим распорядиться?" - отметила Майя.
Бекбаева имеет прекрасную семью и ее опыт в семейных отношениях имеет ценность для пользовательниц соцсети. Ее спросили, как реагировать на токсичных родственников.
"Никак не реагировать. Ищут повод? Не давать", - заключила она.
Напомним, Майя Бекбаева показала, как выглядела в юности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2269572-nikak-ne-reagirovat-mayya-bekbaeva-otvetila-kak-otnositsya-k-toksichnym-rodstvennikam/
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