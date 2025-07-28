"Никак не реагировать": Майя Бекбаева ответила, как относиться к токсичным родственникам

Отечественная телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева ответила на вопрос, как сохранить женственность и как реагировать на токсичных родственников, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц спросила теледиву, как можно сохранить лучшие качества - женственность, любовь, если ты пережила разочарование.

"Ваша женственность, ваша любовь, душа и счастье принадлежат только вам. Ни у кого нет власти это у вас отнять.

Можно потерять все, но только не то, что хранится в глубинах вашего сердца. Это ваше! Вам распоряжаться этим. Как? Вот вопрос. Как выбираете этим распорядиться?" - отметила Майя.

Бекбаева имеет прекрасную семью и ее опыт в семейных отношениях имеет ценность для пользовательниц соцсети. Ее спросили, как реагировать на токсичных родственников.

"Никак не реагировать. Ищут повод? Не давать", - заключила она.

Напомним, Майя Бекбаева показала, как выглядела в юности.

Сторис Майи Бекбаевой. Скрин: instagram.com/mayabekbayeva

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