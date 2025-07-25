"Я расплакалась": Ерке рассказала о самом дорогом подарке, который ей сделал муж
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40-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан, ставшая мамой в третий раз, рассказала в соцсети, какой подарок ей преподнес любимый муж - исполнитель RaiM, передает NUR.KZ.
Ерке вновь пообщалась с поклонниками. Она рассказала, как проходят ее будни в декрете.
"У двух детей - две няни, есть человек, который занимается домашними делами. У Муслима каникулы и ежедневно баскетбол.
Вот так я распределила время своих детей и домашние хлопоты. Как только муж придет с работы, мы будет с ним гулять под ручку вдвоем.
В этот раз выйду из декрета пораньше. Потихоньку уже начну петь", - поведала Ерке.
Она также показала, сколько подарков преподнес ей любимый во время беременности и после родов.
"Я еще не распаковывала их и не носила. Но, кажется, время пришло. Только сначала покажу вам. Вот такие дела. Желаю всем вам быть женами богачей", - обратилась она к подписчицам.
Однако все эти подарки не имеют такой большой ценности, как тот, что RaiM подарил своей Ерке недавно - он посвятил ей песню под названием "Пой".
"Он почувствовал, что я скучаю по сцене, а зрители скучают по мне, муж высоко ценит то, что творческий человек. В студии он исполнил для меня песню, которую посвятил мне. Я послушала и расплакалась. Это самый большой презент. Скоро и вы услышите эту песню. Люблю тебя, RaiM", - написала Есмахан.
На днях сыну Ерке Есмахан провели обряд "қырқынан шығару".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2268981-ya-rasplakalas-erke-rasskazala-o-samom-dorogom-podarke-kotoryy-ey-sdelal-muzh/
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