"Я расплакалась": Ерке рассказала о самом дорогом подарке, который ей сделал муж

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Шоубиз

      "Я расплакалась": Ерке рассказала о самом дорогом подарке, который ей сделал муж

      Опубликовано:

      RaiM и Ерке Есмахан
      RaiM и Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

      40-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан, ставшая мамой в третий раз, рассказала в соцсети, какой подарок ей преподнес любимый муж - исполнитель RaiM, передает NUR.KZ.

      Ерке вновь пообщалась с поклонниками. Она рассказала, как проходят ее будни в декрете.

      "У двух детей - две няни, есть человек, который занимается домашними делами. У Муслима каникулы и ежедневно баскетбол.

      Вот так я распределила время своих детей и домашние хлопоты. Как только муж придет с работы, мы будет с ним гулять под ручку вдвоем.

      В этот раз выйду из декрета пораньше. Потихоньку уже начну петь", - поведала Ерке.

      Сторис Ерке Есмахан
      Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

      Она также показала, сколько подарков преподнес ей любимый во время беременности и после родов.

      "Я еще не распаковывала их и не носила. Но, кажется, время пришло. Только сначала покажу вам. Вот такие дела. Желаю всем вам быть женами богачей", - обратилась она к подписчицам.

      Однако все эти подарки не имеют такой большой ценности, как тот, что RaiM подарил своей Ерке недавно - он посвятил ей песню под названием "Пой".

      "Он почувствовал, что я скучаю по сцене, а зрители скучают по мне, муж высоко ценит то, что творческий человек. В студии он исполнил для меня песню, которую посвятил мне. Я послушала и расплакалась. Это самый большой презент. Скоро и вы услышите эту песню. Люблю тебя, RaiM", - написала Есмахан.

      На днях сыну Ерке Есмахан провели обряд "қырқынан шығару".

      Сторис Ерке Есмахан
      Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.