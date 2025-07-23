Сыну Ерке Есмахан провели обряд "қырқынан шығару" (видео)
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40-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан, не так давно ставшая мамой в третий раз, показала, как подготовилась к традиционному обряду "қырқынан шығару", передает NUR.KZ.
Расписные подушки, одеяла, выполненные в национальном стиле в голубых, белых и золотисто-коричневых тонах, серебряная посуда, приготовленная для обряда с упоминанием имени малыша Батыра - маленькому сыну Ерке провели обряд "қырқынан шығару".
"Нашему Батыру две его бабушки провели традиционный обряд и уложили его в колыбель. Пусть благословения старших будут услышаны.
Пусть мой Батыр вырастет настоящим джигитом, соответствуя своему имени", - написала Ерке, пожелав тем, кто ждет малыша, скорейшего пополнения в семье.
"Поздравляем! Пусть растет вам на радость", "Пусть Батыр вырастет настоящим батыром", "Светлой жизни малышу", - написали фанаты Есмахан в соцсети.
Накануне Ерке поведала о чувствах к молодому мужу и ответила, боится ли постареть.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2267976-synu-erke-esmahan-proveli-obryad-yr-ynan-shy-aru-video/
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