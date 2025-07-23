Сыну Ерке Есмахан провели обряд "қырқынан шығару" (видео)

40-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан, не так давно ставшая мамой в третий раз, показала, как подготовилась к традиционному обряду "қырқынан шығару", передает NUR.KZ.

Расписные подушки, одеяла, выполненные в национальном стиле в голубых, белых и золотисто-коричневых тонах, серебряная посуда, приготовленная для обряда с упоминанием имени малыша Батыра - маленькому сыну Ерке провели обряд "қырқынан шығару".

"Нашему Батыру две его бабушки провели традиционный обряд и уложили его в колыбель. Пусть благословения старших будут услышаны.

Пусть мой Батыр вырастет настоящим джигитом, соответствуя своему имени", - написала Ерке, пожелав тем, кто ждет малыша, скорейшего пополнения в семье.

"Поздравляем! Пусть растет вам на радость", "Пусть Батыр вырастет настоящим батыром", "Светлой жизни малышу", - написали фанаты Есмахан в соцсети.

Накануне Ерке поведала о чувствах к молодому мужу и ответила, боится ли постареть.

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