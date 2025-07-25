"Так похожи": Альмира Турсын показала свою маму

Казахстанская актриса Альмира Турсын, звезда отечественного фильма "Томирис", показала фото своей мамы и трогательно поздравила ее с днем рождения, передает NUR.KZ.

Альмира разместила фото своей мамы в Instagram и посвятила пост имениннице.

"Мамочка, спасибо большое за жизнь, любовь, молитвы, за все-все-все, что вы сделали, сказали, обняли, поддержали, были рядом, всегда!" - отметила актриса.

Звезда "Томирис" заявила, что мама - ее пример, маяк, путеводитель и гид по жизни.

"Я желаю, молюсь, чтобы вы жили долгую и счастливую жизнь вместе с папой! Были здоровыми, наслаждались каждым мгновением и просто были рядом, с нами, радуясь и улыбаясь", - написала она, пожелав, чтобы мамины мечты сбывались. Она также добавила, что счастлива быть ее дочерью.

Подписчики присоединились к поздравлениям Альмиры и отметили сильное сходство матери и дочери.

"Так похожи. Здоровья маме и дочери", "Красивые девочки", "Поздравляем с днем рождения маму! Всех земных благ! Исполнения всех желаний!" - гласят комментарии.

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