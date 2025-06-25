"Волшебно": Альмира Турсын перевоплотилась в сказочную русалочку на Капшагае
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Казахстанская актриса Альмира Турсын, звезда отечественного фильма "Томирис", перевоплотилась в русалочку. Волшебными кадрами она поделилась в Instagram, передает NUR.KZ.
Альмира рассказала, что кадры были сняты на Капшагае. Альмира попозировала в воде в приталенном платье с тонкими бретелями, которое напомнило чешую русалки.
Волосы она собрала в высокий пучок. Макияж с акцентом на глаза подчеркнул ее природную красоту.
Актриса, всегда готовая к перевоплощениям, призналась, что уже раздумывает над созданием чего-то нового.
"Что творит эта русалочка? У меня кружится голова от ее красоты", "Вы казахская Софи Лорен", "Красавица Альмира", "Моя муза", "Волшебно", "Осторожно, вода может закипеть от такой красоты", "Ну прямо Моника Беллуччи", "Настоящая русалочка", - отметили поклонники.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2259135-volshebno-almira-tursyn-perevoplotilas-v-skazochnuyu-rusalochku-na-kapshagae/
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