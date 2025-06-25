"Волшебно": Альмира Турсын перевоплотилась в сказочную русалочку на Капшагае

Казахстанская актриса Альмира Турсын, звезда отечественного фильма "Томирис", перевоплотилась в русалочку. Волшебными кадрами она поделилась в Instagram, передает NUR.KZ.

Альмира рассказала, что кадры были сняты на Капшагае. Альмира попозировала в воде в приталенном платье с тонкими бретелями, которое напомнило чешую русалки.

Волосы она собрала в высокий пучок. Макияж с акцентом на глаза подчеркнул ее природную красоту.

Актриса, всегда готовая к перевоплощениям, призналась, что уже раздумывает над созданием чего-то нового.

"Что творит эта русалочка? У меня кружится голова от ее красоты", "Вы казахская Софи Лорен", "Красавица Альмира", "Моя муза", "Волшебно", "Осторожно, вода может закипеть от такой красоты", "Ну прямо Моника Беллуччи", "Настоящая русалочка", - отметили поклонники.