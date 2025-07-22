"Никого я не обманываю": Ерке поведала о чувствах к молодому мужу и ответила, боится ли постареть

40-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан ответила на вопрос, боится ли старости. Она также рассказала, что собирается в поездку, которую очень ждет, передает NUR.KZ.

Ерке в очередной раз ответила на ряд вопросов своих подписчиков. Вопрос прозвучал такой - якобы психологи считают, что Ерке "умеет обманывать" молодого мужа.

"Они ошибаются. Никого я не обманываю. А психологам хочу сказать - научите женщин любить не мужчину, а саму любовь к нему.

Однажды вы устанете любить кого-то, а быть влюбленной в чувство, значит, вырастить цветущий сад в душе и вокруг себя.

Любите не человека, а само чувство, тогда мужчина будет вас любить. Любите любовь!" - отметила Ерке.

У певицы также спросили, боится ли она стареть.

"Нет, пусть Аллах позволит состариться, стать нам бабушкой и дедушкой, любить внуков и детей. Если вы спрашиваете про увядание внешней красоты, то и этого я не боюсь.

К примеру, видели ли вы старую Мерилин Монро? Нет! Потому что она умерла, когда ей было 36. Мы помним ее молодой. Думаю, что в этом вопросе должен быть один выбор", - написала артистка.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Певица также рассказала, что сейчас весит 60 кг. Планирует скинуть еще 5 кг и выйти на сцену во всей красе. К тому же, Ерке и RaiM вновь собираются в путешествие.

"Муж купил билеты кое-куда. Есть еще время. Но я жду с нетерпением этого дня", - рассказала певица.

Напомним, Ерке Есмахан показала первые фото третьего сына.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

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