Али Окапов показал вещь, которую Роза Рымбаева хранила больше 30 лет (видео)

Казахстанский певец Али Окапов показал дорогую для него вещь, которую его мама, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, хранила больше 30 лет, передает NUR.KZ.

Али показал подписчикам в Instagram, что это за вещь и почему Роза Куанышевна хранила ее долгие годы.

"Совсем недавно мама поделилась с нами прекрасной памятной вещью. Это пеленка. Почему она для меня особенная? Потому что это моя пеленка. 34 года назад, когда я был как Зейн, я лежал на ней. Покажу вам здесь же архивное фото.

Кто же знал, что спустя 34 года на этой пеленке будет сидеть мой сын. Поэтому, если среди вас есть молодые родители, как я, сохраните какую-нибудь вещь вашего ребенка, потому что спустя годы ею, возможно, будут пользоваться ваши внуки. И я хочу вам пожелать, чтобы история повторилась", - сказал Али.

Певец и его супруга поблагодарили Розу Куанышевну за возможность окунуться в ностальгию и прочувствовать трепетные моменты.

"Роза ханым - прекрасная мама. И келин у нее хорошая", "Дай Бог, чтобы на этой пеленке сидел и играл сын Зейна", "Прекрасная память", "Какие вы молодцы", - отреагировали в соцсети.