"Опыт есть": Еркебулан Мырзабек рассказал, как помогает жене нянчиться с третьим сыном

Отечественный актер, КВН-щик и ведущий шоу "Қызық Times" Еркебулан Мырзабек, ставший отцом в третий раз, опубликовал первую фотографию с малышом, передает NUR.KZ.

Еркебулан рассказал, что фото, на котором он запечатлен с ребенком на руках, было снято ранним утром.

"4.35 утра. Называется "Пост принял". Пусть его мама поспит. Дай Бог и вам всем такого счастья. P.S.: Это были самые счастливые 5 минут для моей жены", - написал он, добавив хештеги "младший сын", "жена", "без сна", "опыт есть".

"Брат! Поздравляю! Здоровья пацану и скорейшего восстановления маме!", "Поздравляю Еркешенька! Кешенька! Вы шикарные родители! Здоровья! Три сына - сила", "5 минут поддержки мужа - это как 5 часов, 5 суток. Самое главное - ваше внимание, поддержка и опора! Вы молодец", - отметили в соцсети.

Напомним, в конце июня Еркебулан Мырзабек сообщил о рождении третьего сына.