"Опыт есть": Еркебулан Мырзабек рассказал, как помогает жене нянчиться с третьим сыном
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Отечественный актер, КВН-щик и ведущий шоу "Қызық Times" Еркебулан Мырзабек, ставший отцом в третий раз, опубликовал первую фотографию с малышом, передает NUR.KZ.
Еркебулан рассказал, что фото, на котором он запечатлен с ребенком на руках, было снято ранним утром.
"4.35 утра. Называется "Пост принял". Пусть его мама поспит. Дай Бог и вам всем такого счастья. P.S.: Это были самые счастливые 5 минут для моей жены", - написал он, добавив хештеги "младший сын", "жена", "без сна", "опыт есть".
"Брат! Поздравляю! Здоровья пацану и скорейшего восстановления маме!", "Поздравляю Еркешенька! Кешенька! Вы шикарные родители! Здоровья! Три сына - сила", "5 минут поддержки мужа - это как 5 часов, 5 суток. Самое главное - ваше внимание, поддержка и опора! Вы молодец", - отметили в соцсети.
Напомним, в конце июня Еркебулан Мырзабек сообщил о рождении третьего сына.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2262291-opyt-est-erkebulan-myrzabek-rasskazal-kak-pomogaet-zhene-nyanchitsya-s-tretim-synom/
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