Актер и КВН-щик Еркебулан Мырзабек стал отцом в третий раз
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Отечественный актер, КВН-щик и ведущий шоу "Қызық Times" Еркебулан Мырзабек сообщил о том, что стал отцом в третий раз. Трогательными кадрами он поделился в соцсети, передает NUR.KZ.
"Добро пожаловать в этом мир, сынок. Спасибо моя дорогая, теперь у меня три сына. Находясь в командировке в другой стране, получил такое радостное известие и я безумно счастлив. На фото запечатлен момент первого видеозвонка с сыном.
Даже не знаю, что писать. Я доволен, я счастлив, от радости распирает грудь. Поздравьте, пожалуйста, мою жену, которая подарила мне третьего сына", - написал Еркебулан.
Пользователи соцсети, в числе которых представители шоу-бизнеса, поспешили поздравить Еркебулана Мырзабека и его жену с пополнением.
"Крепкого здоровья малышу", "Поздравляем от чистого сердца", "Пусть растет на радость вам", "О, май гад! Поздравляю, жанымки", - пишут в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2259348-akter-i-kvn-shchik-erkebulan-myrzabek-stal-otcom-v-tretiy-raz/
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