Актер и КВН-щик Еркебулан Мырзабек стал отцом в третий раз

Отечественный актер, КВН-щик и ведущий шоу "Қызық Times" Еркебулан Мырзабек сообщил о том, что стал отцом в третий раз. Трогательными кадрами он поделился в соцсети, передает NUR.KZ.

"Добро пожаловать в этом мир, сынок. Спасибо моя дорогая, теперь у меня три сына. Находясь в командировке в другой стране, получил такое радостное известие и я безумно счастлив. На фото запечатлен момент первого видеозвонка с сыном.

Даже не знаю, что писать. Я доволен, я счастлив, от радости распирает грудь. Поздравьте, пожалуйста, мою жену, которая подарила мне третьего сына", - написал Еркебулан.

Пользователи соцсети, в числе которых представители шоу-бизнеса, поспешили поздравить Еркебулана Мырзабека и его жену с пополнением.

"Крепкого здоровья малышу", "Поздравляем от чистого сердца", "Пусть растет на радость вам", "О, май гад! Поздравляю, жанымки", - пишут в Сети.