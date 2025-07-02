"Наконец-то Аллочку увидели": Галкин показал фото с Пугачевой

49-летний российский юморист Максим Галкин показал в соцсети фотографию с любимой супругой, 76-летней певицей Аллой Пугачевой. Фанаты пожелали им счастья, передает NUR.KZ.

Максим Галкин и Алла Пугачева сделали селфи. На фото юморист смотрит в камеру и улыбается, а из-за его плеча выглядывает супруга. Фанаты обрадовались, что увидели их совместное фото. Они написали много добрых слов в комментариях под публикацией.

"Ну какие счастливые!", "Здоровья и долгих лет жизни вам", "Ваши фото излучают любовь, спасибо, что делитесь", "Наконец-то Аллочку увидели", "Что за прекрасные люди, здоровья и счастья", "Алла Борисовна!", "Любимые наши", "Прекрасные люди", - отметили преданные фанаты творчества Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

Напомним, Максим Галкин назвал свой вес и рост.