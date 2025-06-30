"Одной харизмы на 50 кг": Галкин назвал свой вес и рост (видео)
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49-летний российский юморист Максим Галкин, который сейчас отдыхает с супругой, 76-летней певицей Аллой Пугачевой, в Италии, показал в соцсети новое видео, передает NUR.KZ.
"Взвешиваюсь на грузовых весах на Папской железнодорожной станции в Ватикане", - прокомментировал Максим видео.
На весах высветилась цифра 90.
"Ну это вместе с очень тяжелым характером", - пошутил он.
"Максим, неужели у Вас даже весы шутят?", "Здоровья тебе, дорогой Максим, и твоим близким", "Хорошо выглядите", "Характер прекрасный! Настоящий! Мужской! Весам повезло. Удачи вам, Максим! Пусть все будет хорошо у вас и вашей семьи", "Да там одной харизмы на 50 кг", "Максим, а вы на эти весы поставьте свой жизненный багаж! Думаю потянет хорошо", - отметили в Сети.
К слову, подписчики спросили, какой у юмориста рост. Выяснилось, что 180 см.
Ранее Галкин показал, как проходят их с Пугачевой римские каникулы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2260785-odnoy-harizmy-na-50-kg-galkin-nazval-svoy-ves-i-rost-video/
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