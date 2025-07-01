"Казахские Джоли и Брэд": Камшат Жолдыбаева и ее муж сняли совместную фотосессию

Экс-солистка "КешYOU", певица и актриса Камшат Жолдыбаева поделилась новыми фото с мужем - актером Газретом Ержановым. Фанаты пожелали паре счастья, передает NUR.KZ.

Отметим, что Камшат и Газрет редко делятся совместными фото и видео в соцсети. Новая фотосессия супругов порадовала их фанатов. Они так и отметили, что сняли ее по многочисленным просьбам.

"Пусть говорят фото", - отмечено под снимками.

На кадрах Газрет и Камшат сидят за столиком с книгами, они тепло смотрят друг на друга. На фото в карусели можно также увидеть, как пара прогуливается по улице, держась за руки. Видно, как они счастливы вместе.

"Казахские Джоли и Брэд", "Очень красивая фотосессия. Живые фото и настоящие. Любви вам", "Пара, которая может рассказать, как любить и быть любимыми", "Она не умеет притворяться, ее чувства — настоящие, яркие, как огонь", - написали им фанаты.

Напомним, в феврале супруги впервые стали родителями. У них родилась дочь.