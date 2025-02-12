37-летняя Камшат Жолдыбаева впервые стала мамой

37-летняя казахстанская певица, экс-солистка "КешYOU" Камшат Жолдыбаева впервые стала мамой. Радостную весть сообщила в соцсети телеведущая Анна Данченко, передает NUR.KZ.

Напомним, в марте 2023 года в Сети появилось видео "қыз ұзату" Камшат Жолдыбаевой. Ее избранником стал актер Газрет Ержанов.

Анна рассказала в своем сторис о том, что Камшат и Газрет впервые стали родителями.

"Радостная весть! У вашей любимой певицы Камшат Жолдыбаево родилась дочь! Поздравляю! Желаю всем такой радости", - написала она.

Отметим, что сама Камшат еще не выходила на связь с подписчиками в соцсети. А ее супруг, Газрет Ержанов выложил в Instagram видео, на котором запечатлелся идущим на улице, и оставил комментарий.

"Небо сегодня особенное", - отметил новоиспеченный отец.