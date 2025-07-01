Гульназ Жоланова сняла атмосферное видео в горах
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Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда фильмов "Бизнес по-казахски" и "Аким", показала атмосферное видео, снятое в горах. Она отметила, что исполнилась ее мечта, передает NUR.KZ.
Гульназ отметила, что для нее увидеть величественную гору Музтау, находящуюся на границе Казахстана и России, было настоящей мечтой.
"Вчера моя мечта исполнилась. Когда мы прилетели был дождь. Не смогли посмотреть Музтау полностью, а это значит, что нужно вернуться еще. Но в такой погоде тоже была своя прелесть", - написала она.
На видео Гульназ прогуливается в горах среди цветов в дождевике. Прекрасный вид, который открывается позади нее, просто завораживает.
"Наш прекрасный Казахстан", "Природа нашей страны бесподобна, прекрасна", "Какая природа!", "Не могу наглядеться", "Бесподобна земля Казахстана", "Лучше чем в Швейцарии", "Как красиво", - отметили в Сети.
Напомним, Гульназ Жоланова показала яркие моменты жизни в ОАЭ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2261076-gulnaz-zholanova-snyala-atmosfernoe-video-v-gorah/
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