Гульназ Жоланова сняла атмосферное видео в горах

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда фильмов "Бизнес по-казахски" и "Аким", показала атмосферное видео, снятое в горах. Она отметила, что исполнилась ее мечта, передает NUR.KZ.

Гульназ отметила, что для нее увидеть величественную гору Музтау, находящуюся на границе Казахстана и России, было настоящей мечтой.

"Вчера моя мечта исполнилась. Когда мы прилетели был дождь. Не смогли посмотреть Музтау полностью, а это значит, что нужно вернуться еще. Но в такой погоде тоже была своя прелесть", - написала она.

На видео Гульназ прогуливается в горах среди цветов в дождевике. Прекрасный вид, который открывается позади нее, просто завораживает.

"Наш прекрасный Казахстан", "Природа нашей страны бесподобна, прекрасна", "Какая природа!", "Не могу наглядеться", "Бесподобна земля Казахстана", "Лучше чем в Швейцарии", "Как красиво", - отметили в Сети.

Напомним, Гульназ Жоланова показала яркие моменты жизни в ОАЭ.