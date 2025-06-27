Мальчик или двойня?: ожидающие малыша Айжулдыз Адайбекова и ее муж озадачили Казнет

Экстрим-блогер Сакен Кагаров и актриса Айжулдыз Адайбекова раскрыли пол ребенка, но сделали это оригинальным способом. Пользователи соцсети остались в восторге от их идеи, передает NUR.KZ.

Сакен и Айжулдыз, которые сообщили о скором пополнении, разместили в соцсети видео.

"Человек. Творение, которое создается из счастья и сложных процессов. Каждая мать была когда-то ребенком, после стала мудрой, потом стала бабушкой. На этом видео показаны разная любовь и формы теплоты. Мы также показали, кого мы ждем", - отметила Айжулдыз под видео.

На кадрах можно увидеть, как мальчик рисует на животе Айжулдыз голубой краской, а на одежде Сакена - зеленой. Подписчики догадались, что будет мальчик. Но некоторые предположили, что будет двойня.

"Какое красивое видео с глубоким смыслом", "Чудо", "Любовь", "Лучшая гендерная вечеринка, без пафоса и со смыслом", "Я же говорила, мальчик", "Сын будет", "Фантазия безгранична", "Двойняшки будут", "Близнецы", "Все цвета темные, поэтому мальчик", - написали в Сети.