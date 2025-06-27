Мальчик или двойня?: ожидающие малыша Айжулдыз Адайбекова и ее муж озадачили Казнет
Опубликовано:
Экстрим-блогер Сакен Кагаров и актриса Айжулдыз Адайбекова раскрыли пол ребенка, но сделали это оригинальным способом. Пользователи соцсети остались в восторге от их идеи, передает NUR.KZ.
Сакен и Айжулдыз, которые сообщили о скором пополнении, разместили в соцсети видео.
"Человек. Творение, которое создается из счастья и сложных процессов. Каждая мать была когда-то ребенком, после стала мудрой, потом стала бабушкой. На этом видео показаны разная любовь и формы теплоты. Мы также показали, кого мы ждем", - отметила Айжулдыз под видео.
На кадрах можно увидеть, как мальчик рисует на животе Айжулдыз голубой краской, а на одежде Сакена - зеленой. Подписчики догадались, что будет мальчик. Но некоторые предположили, что будет двойня.
"Какое красивое видео с глубоким смыслом", "Чудо", "Любовь", "Лучшая гендерная вечеринка, без пафоса и со смыслом", "Я же говорила, мальчик", "Сын будет", "Фантазия безгранична", "Двойняшки будут", "Близнецы", "Все цвета темные, поэтому мальчик", - написали в Сети.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2260194-malchik-ili-dvoynya-ozhidayushchie-malysha-ayzhuldyz-adaybekova-i-ee-muzh-ozadachili-kaznet/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах