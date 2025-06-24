"Не сижу на строгих диетах": Майя Бекбаева рассказала о своем питании и спорте
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Отечественная телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева, отдыхающая в Алании, рассказала, как питается и занимается спортом, чтобы прекрасно выглядеть, передает NUR.KZ.
Подписчики поинтересовались, как питается Майя и сколько занимается в зале.
"Я не сижу на строгих диетах, не считаю калории, просто стараюсь не переедать", - рассказала теледива.
Она отметила, что исключила из рациона сладкие газированные напитки, тесто, макароны, фастфуд, а кондитерские изделия позволяет себе очень редко.
"Ем мясо, рыбу, овощи, яйца, фрукты неограниченно. В зал пришла через 2 дня после рождения сына. 11 лет занимаюсь регулярно", - рассказала она.
Сейчас телеведущая с семьей отдыхает в солнечной Алании. Она призналась, какое важное место в ее жизни занимают путешествия.
"Мир прекрасен и каждая страна по-своему. Я очень люблю путешествовать. Путешествие - это способ выйти за пределы привычного и заглянуть внутрь себя. Меняя место, мы меняем взгляд на мир, на других, на собственную суть", - заявила Майя.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2259003-ne-sizhu-na-strogih-dietah-mayya-bekbaeva-rasskazala-o-svoem-pitanii-i-sporte/
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