"Не сижу на строгих диетах": Майя Бекбаева рассказала о своем питании и спорте

Отечественная телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева, отдыхающая в Алании, рассказала, как питается и занимается спортом, чтобы прекрасно выглядеть, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались, как питается Майя и сколько занимается в зале.

"Я не сижу на строгих диетах, не считаю калории, просто стараюсь не переедать", - рассказала теледива.

Она отметила, что исключила из рациона сладкие газированные напитки, тесто, макароны, фастфуд, а кондитерские изделия позволяет себе очень редко.

"Ем мясо, рыбу, овощи, яйца, фрукты неограниченно. В зал пришла через 2 дня после рождения сына. 11 лет занимаюсь регулярно", - рассказала она.

Сейчас телеведущая с семьей отдыхает в солнечной Алании. Она призналась, какое важное место в ее жизни занимают путешествия.

"Мир прекрасен и каждая страна по-своему. Я очень люблю путешествовать. Путешествие - это способ выйти за пределы привычного и заглянуть внутрь себя. Меняя место, мы меняем взгляд на мир, на других, на собственную суть", - заявила Майя.

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Сторис Майи Бекбаевой. Скрин: instagram.com/stories/mayabekbayeva