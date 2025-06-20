"Как быстро летит время": Мейрамбек Беспаев рассказал о важном событии в семье
Опубликовано:
Известный казахстанский артист Мейрамбек Беспаев, участник группы "МузАРТ", рассказал о важном событии в семье. Он признался, что был взволнован, передает NUR.KZ.
Мейрамбек Беспаев показал два фото с дочерью с разницей в несколько лет - на первом фото - первоклассница, на втором - выпускница школы.
"Мой первенец, моя нежная доченька Каусар закончила школу. Этот день был волнителен не только для нее, но и для меня. Спасибо учителям, которые отдали столько сил, чтобы выучить наших детей. Светлой дороги выпускникам, пусть все их мечты претворятся в жизнь", - написал он.
"Ой, это фото как будто вчера было сделано, а прошло уже 11 лет", "Когда она успела вырасти?!", "Поздравляю! Светлого пути", "Видели, как Каусар пошла в первый класс, а уже выпускница, как быстро летит время!" - отметили подписчики.
Мы также писали, что Мейрамбеку Беспаеву посоветовали снять автобиографический фильм.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2257527-kak-bystro-letit-vremya-meyrambek-bespaev-rasskazal-o-vazhnom-sobytii-v-seme/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах