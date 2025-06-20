"Как быстро летит время": Мейрамбек Беспаев рассказал о важном событии в семье

Известный казахстанский артист Мейрамбек Беспаев, участник группы "МузАРТ", рассказал о важном событии в семье. Он признался, что был взволнован, передает NUR.KZ.

Мейрамбек Беспаев показал два фото с дочерью с разницей в несколько лет - на первом фото - первоклассница, на втором - выпускница школы.

"Мой первенец, моя нежная доченька Каусар закончила школу. Этот день был волнителен не только для нее, но и для меня. Спасибо учителям, которые отдали столько сил, чтобы выучить наших детей. Светлой дороги выпускникам, пусть все их мечты претворятся в жизнь", - написал он.

"Ой, это фото как будто вчера было сделано, а прошло уже 11 лет", "Когда она успела вырасти?!", "Поздравляю! Светлого пути", "Видели, как Каусар пошла в первый класс, а уже выпускница, как быстро летит время!" - отметили подписчики.

Мы также писали, что Мейрамбеку Беспаеву посоветовали снять автобиографический фильм.