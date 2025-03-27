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Мейрамбеку Беспаеву посоветовали снять автобиографический фильм

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Мейрамбек Беспаев
Мейрамбек Беспаев. Фото: instagram.com/m_besbaev

Известный казахстанский артист Мейрамбек Беспаев, участник группы "МузАРТ", решить попробовать себя в мире кино, но не как актер, а как создатель фильма, передает NUR.KZ.

Об этом Мейрамбек Беспаев написал в своем Instagram. И поинтересовался мнением поклонников, в каком жанре лучше снять фильм.

"Мне хочется снять кино. Думаю, у меня получится. Если есть хороший сценарий к фильму, то я готов поработать вместе... Друзья, которые будут писать, мол, только тебе не хватало заняться этим, не переживайте, я еще не приступил", - написал он.

Некоторые фанаты заявили, что хотели бы увидеть кино о самом артисте, его жизни и творчестве.

"У вас обязательно получится", "Снимите исторический фильм", "Было бы лучше снять в историческом жанре, как "Великолепный век", "Снимите кино о своей жизни", "Удачи вам", "Хотелось бы фильм о маленьком Мейрамбеке и взрослом Мейрамбеке", - отметили под публикацией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2230893-meyrambeku-bespaevu-posovetovali-snyat-avtobiograficheskiy-film/