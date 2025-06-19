45-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова подарила сыну-подростку квартиру в Алматы. Реакцию мальчика она показала на видео в соцсети, передает NUR.KZ.

Певица рассказала, что ее сын мечтал жить рядом со школой.

"Говорят, когда даришь квартиру ребенку, ты облегчаешь 10 лет его жизни. А мы облегчили свою жизнь, купив квартиру прямо напротив его школы. Теперь только дорогу перейти и не надо стоять в долгих пробках.

Сейчас мы уже начали делать ремонт. Комната Ануара готова почти на 90 процентов. Даст Бог, уже 1 сентября наш сын пойдет в школу отсюда.

С днем рождения, Ануар! Пусть эта квартира принесет только счастье и благополучие", - отметила Мадина.

"Как прекрасно, когда мечты детей исполняются. Родители получают от этого наслаждение", "Всем нам желаем, чтобы имели возможность дарить детям квартиры", "Поздравляем", - написали комментаторы в соцсети.

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