Мадина Садвакасова подарила сыну-подростку квартиру в Алматы
Опубликовано:
45-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова подарила сыну-подростку квартиру в Алматы. Реакцию мальчика она показала на видео в соцсети, передает NUR.KZ.
Певица рассказала, что ее сын мечтал жить рядом со школой.
"Говорят, когда даришь квартиру ребенку, ты облегчаешь 10 лет его жизни. А мы облегчили свою жизнь, купив квартиру прямо напротив его школы. Теперь только дорогу перейти и не надо стоять в долгих пробках.
Сейчас мы уже начали делать ремонт. Комната Ануара готова почти на 90 процентов. Даст Бог, уже 1 сентября наш сын пойдет в школу отсюда.
С днем рождения, Ануар! Пусть эта квартира принесет только счастье и благополучие", - отметила Мадина.
"Как прекрасно, когда мечты детей исполняются. Родители получают от этого наслаждение", "Всем нам желаем, чтобы имели возможность дарить детям квартиры", "Поздравляем", - написали комментаторы в соцсети.
Мы также писали, что смелый образ Мадины Садвакасовой обсудили в Сети.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2257098-madina-sadvakasova-podarila-synu-podrostku-kvartiru-v-almaty/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах