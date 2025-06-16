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"Хейтеры, завидуйте молча": смелый образ Мадины Садвакасовой обсудили в Сети

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

45-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова появилась в новом смелом образе, однако не все пользователи соцсети оценили такое преображение, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова всегда открыта к экспериментам со внешностью. Новый образ артистки оказался весьма необычным. Нежный наряд из фиолетовой воздушной ткани был дополнен металлическим корсетом, имитирующим голый живот.

"Что кажется лишним или не хватает в образе?" - поинтересовалась Мадина у своих подписчиков.

"Что она надела? Ткань легкая, корсет металлический, что за стилист это сделал?", "Стилисты Мадины - огонь", "Пупок на корсете был лишним, остальное все хорошо", "Очень красиво", "Браслет на ногах лишний", "У нас хотели как лучше, а получилось как всегда", "Не идет совсем", "Все идеально", "Эталон красоты", "Ужасный образ", "Хейтеры, завидуйте молча, а она молодец", - разделились во мнениях пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2255780-heytery-zaviduyte-molcha-smelyy-obraz-madiny-sadvakasovoy-obsudili-v-seti/