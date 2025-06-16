"Хейтеры, завидуйте молча": смелый образ Мадины Садвакасовой обсудили в Сети

45-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова появилась в новом смелом образе, однако не все пользователи соцсети оценили такое преображение, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова всегда открыта к экспериментам со внешностью. Новый образ артистки оказался весьма необычным. Нежный наряд из фиолетовой воздушной ткани был дополнен металлическим корсетом, имитирующим голый живот.

"Что кажется лишним или не хватает в образе?" - поинтересовалась Мадина у своих подписчиков.

"Что она надела? Ткань легкая, корсет металлический, что за стилист это сделал?", "Стилисты Мадины - огонь", "Пупок на корсете был лишним, остальное все хорошо", "Очень красиво", "Браслет на ногах лишний", "У нас хотели как лучше, а получилось как всегда", "Не идет совсем", "Все идеально", "Эталон красоты", "Ужасный образ", "Хейтеры, завидуйте молча, а она молодец", - разделились во мнениях пользователи соцсети.