"Просто хочу оставаться собой": Давлетяров показал два своих фото с разницей в 30 лет

Российский медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров показал два своих фото с разницей в 30 лет. Он рассказал, как изменился за годы, передает NUR.KZ.

Арман рассказал, что на первом фото, которое он разместил в своем блоге в Instagram, ему 25 лет, а на втором - 55.

"Тридцать лет между двумя белыми пиджаками. За это время мир стал громче. Люди — быстрее. Деньги — важнее. Слова — дешевле. А я стал тише. Глубже. Чище.

Тогда я только начинал. Хотел доказать, добиться, дотянуться. Сегодня — уже не нужно никому ничего объяснять. Я просто хочу оставаться собой. В белом ходить сложно.

Видно все: каждое пятно, каждый след. Но белый — он про выбор. Про то, что ты не боишься быть светлым даже в тени", - отметил медиаменеджер (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Арман отметил, что "мир сегодня предлагает тысячи масок, учит быть удобным, выгодным, громким".

"Но настоящая сила — не в крике. А в чистоте намерений и поступков. Если ты сейчас на перепутье, если не знаешь, за кем идти - иди за тем, кто остается собой. Не за тем, кто блестит и красиво говорит, а за тем, кто светит", - написал Давлетяров.

"Арман, вы красивый и умный! А главное - не растеряли себя как личность", "Два Армана - молодой и мудрый", "Красивый вы человек - и душой, и мыслями", - отметили под его постом пользователи соцсети.

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