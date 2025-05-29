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"Не забывай свои корни": Давлетяров показал сына-выпускника

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Арман Давлетяров с сыном
Арман Давлетяров с сыном. Фото: instagram.com/arman_dav

Российский медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров показал фото с повзрослевшим сыном Аятом, у которого был выпускной, передает NUR.KZ.

Арман Давлетяров не скрывает, что гордится сыном.

"Сегодня у Аята был выпускной. Мы всей семьей сидели в зале. А он — на сцене, в белой мантии. Взрослый, собранный, светлый. Наш сын", - отметил счастливый отец.

В этот день он вспомнил, как родился Аят, каким маленьким был, сколько счастья принес семье.

"А сегодня он стоит перед нами и мы с Мавжудой не смогли сдержать слез. Не от печали. А от того, сколько пройдено. Как быстро летит время. И как незаметно он стал мужчиной.

Он — наш второй ребенок. Но с первых дней был словно взрослым. Спокойный. Вдумчивый. Он никогда не был шумным, но всегда был настоящим — удивительно цельным и надежным", - рассказал отец.

Арман пожелал сыну не только здоровья, знаний и всех благ, но и света в сердце.

"Сынок… Пусть вера во Всевышнего всегда будет твоим ориентиром и пусть Он всегда тебя бережет. Где бы ты ни был, не забывай свои корни. Ты из рода Торе. В них — твоя сила. Пусть твои поступки будут благородными. Решения чистыми. А сердце — живым. И настоящим. Мы рядом. Мы любим. Мы гордимся. И молимся. Каждый день. Тихо. Искренне. Всей душой", - заключил он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2250096-ne-zabyvay-svoi-korni-davletyarov-pokazal-syna-vypusknika/