Младшая сестра Димаша показала кадры с девичника

Младшая и единственная сестра казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена показала кадры со своего девичника. Пользователи соцсети пожелали девушке счастья, передает NUR.KZ.

"Подарок моих подруг", - отметила Раушан под фото.

На снимках Раушан запечатлена с фатой и тортом в руках. Девушка прикрыла глаза, загадывая желание, перед тем, как затушить свечу на торте с надписью "Bride to be".

Подписчики пожелали девушке счастливой жизни в браке.

"Прелесть! Будь счастлива, чудесная любимая сестренка Димаша", "Ермахан и Раушан, будьте счастливы", "Счастья неимоверного, милая Раушан, роза нежная и красивая", "Милая Раушан, так радостно видеть ваши глаза, наполненные любовью... Будьте счастливы и любимы", "Подготовка к свадьбе идет полным ходом. Очень волнительное время. Пусть все задуманное сбудется", - пишут ей в Сети.

Напомним, в мае сестра Димаша Кудайбергена объявила о помолвке. Фото Димаша и его младшей сестры с обряда "сырға салу" растрогали Сеть.