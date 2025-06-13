Младшая сестра Димаша показала кадры с девичника
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Младшая и единственная сестра казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена показала кадры со своего девичника. Пользователи соцсети пожелали девушке счастья, передает NUR.KZ.
"Подарок моих подруг", - отметила Раушан под фото.
На снимках Раушан запечатлена с фатой и тортом в руках. Девушка прикрыла глаза, загадывая желание, перед тем, как затушить свечу на торте с надписью "Bride to be".
Подписчики пожелали девушке счастливой жизни в браке.
"Прелесть! Будь счастлива, чудесная любимая сестренка Димаша", "Ермахан и Раушан, будьте счастливы", "Счастья неимоверного, милая Раушан, роза нежная и красивая", "Милая Раушан, так радостно видеть ваши глаза, наполненные любовью... Будьте счастливы и любимы", "Подготовка к свадьбе идет полным ходом. Очень волнительное время. Пусть все задуманное сбудется", - пишут ей в Сети.
Напомним, в мае сестра Димаша Кудайбергена объявила о помолвке. Фото Димаша и его младшей сестры с обряда "сырға салу" растрогали Сеть.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2255253-mladshaya-sestra-dimasha-pokazala-kadry-s-devichnika/