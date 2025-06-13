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Младшая сестра Димаша показала кадры с девичника

Опубликовано:

Димаш Кудайберген с сестрой Раушан
Димаш Кудайберген с сестрой Раушан. Фото: instagram.com/raushan_kudaibergen

Младшая и единственная сестра казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена показала кадры со своего девичника. Пользователи соцсети пожелали девушке счастья, передает NUR.KZ.

"Подарок моих подруг", - отметила Раушан под фото.

На снимках Раушан запечатлена с фатой и тортом в руках. Девушка прикрыла глаза, загадывая желание, перед тем, как затушить свечу на торте с надписью "Bride to be".

Подписчики пожелали девушке счастливой жизни в браке.

"Прелесть! Будь счастлива, чудесная любимая сестренка Димаша", "Ермахан и Раушан, будьте счастливы", "Счастья неимоверного, милая Раушан, роза нежная и красивая", "Милая Раушан, так радостно видеть ваши глаза, наполненные любовью... Будьте счастливы и любимы", "Подготовка к свадьбе идет полным ходом. Очень волнительное время. Пусть все задуманное сбудется", - пишут ей в Сети.

Напомним, в мае сестра Димаша Кудайбергена объявила о помолвке. Фото Димаша и его младшей сестры с обряда "сырға салу" растрогали Сеть.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2255253-mladshaya-sestra-dimasha-pokazala-kadry-s-devichnika/