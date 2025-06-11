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"Малыш уже скоро родится": Ерке поделилась новыми фото и призналась, что счастлива

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, которая скоро станет мамой в третий раз, написала трогательный пост в соцсети и показала фото с большим животом, передает NUR.KZ.

Ерке призналась, что мечтала о такой жизни.

"Я всегда хотела видеть себя в таком возрасте именно в этом статусе. Слава Аллаху, мои мечты сбылись. Мне повезло, я стала певицей, которую балует народ. Любимая своего любимого, мы счастливая семья, дом наш наполнен детским смехом.

Безмерно благодарю Всевышнего. Я считаю, что я достигла спокойствия в сердце, гармонии души и тела благодаря моим чистым намерениям, терпению и безустанному труду.

Пусть все чудеса в моей жизни произойдут и с вами. Мне захотелось написать такой душевный пост. Можно сделать вывод, что малыш совсем скоро появится на свет", - написала она.

Подписчики оценили и ее откровения, и новые фото.

"Пусть появится на свет прекрасная принцесса, как ты", "Каждая женщина достойна счастья", "От вас веет всегда каким-то позитивом, гармонией, сейчас мало у кого увидишь такое", "Легких родов!", "Девочка будет", "Это заслуга Райымбека, что делает вас счастливой", "Ну что за красота", - отметили в комментариях пользователи Instagram.

Немногим ранее беременная Ерке похвасталась новыми подарками от RaiM.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2254185-malysh-uzhe-skoro-roditsya-erke-podelilas-novymi-foto-i-priznalas-chto-schastliva/