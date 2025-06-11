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"Настоящие леди": Баян Алагузова рассказала, как воспитала дочерей

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Баян Алагузова с дочерьми
Баян Алагузова с дочерьми. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова рассказала подписчикам в соцсети, как вырастила настоящих леди из своих дочерей, которым привила любовь к музыке, передает NUR.KZ.

Продюсер, которая с недавних пор стала многодетной мамой, поделилась советом с подписчицами в сторис Instagram.

"Меня часто спрашивают, как у меня выросли такие дети. 10 лет назад я уже знала, с чего следует начать, вернее продолжать.

В итоге - выросла настоящая леди со всем перечисленным в данном посте", - рассказала Баян Максаткызы.

Сторис Баян Алагузовой
Сторис Баян Алагузовой. Скриншот: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Она также указала ссылку на пост 10-летней давности. На видео можно увидеть маленькую Айару за роялем.

"Больше всего горжусь успехами своих детей! С самого раннего возраста стараюсь дать все самое лучшее, а прикоснуться к музыке - это один из лучших способов приучить ребенка к дисциплине, упорству, воле характера!

И я уверена, что настоящая будущая леди обязана играть на инструменте, красиво танцевать, знать несколько языков, и многое другое, мы к этому идем медленно, но верно!" - отмечено в публикации.

Мы писали ранее, что Баян Алагузова показала фото со старшими дочерьми и сестрами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2254422-vyrosli-nastoyashchie-ledi-bayan-alaguzova-rasskazala-kak-vospitala-docherey/