"Каждая по-своему красива": Баян Алагузова показала фото со старшими дочерьми и сестрами

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова показала в своем Instagram фото со старшими дочерьми и своими сестрами. Подписчики поразились, как они похожи, передает NUR.KZ.

На первом фото Баян Алагузова стоит в окружении двух дочерей - Айару и Айсауле. Она прокомментировала снимок двумя смайликами-сердечками.

"Красавицы, как сестры", "Отлично выглядите", "Айару очень похожа на Багым", "Чудесная мама, чудесные девочки", "Стройные, красивые, молодые", - написали в Сети.

На втором фото продюсер запечатлелась с сестрами - Батес и Багым.

"Три сестры", - коротко подписала снимок Баян Максаткызы.

"Все красивые, каждая по-своему", "Вроде похожи, но в то же время разные, ну красавицы", "Аша похожа на маму", "Аша, Айсауле и Айару - ваши три копии", "Аша Матай - копия своей мамы, Айсауле - копия Баян, Айару похожа на Багым", - пишут пользователи соцсети.