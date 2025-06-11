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"Каждая по-своему красива": Баян Алагузова показала фото со старшими дочерьми и сестрами

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Баян Алагузова
Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова показала в своем Instagram фото со старшими дочерьми и своими сестрами. Подписчики поразились, как они похожи, передает NUR.KZ.

На первом фото Баян Алагузова стоит в окружении двух дочерей - Айару и Айсауле. Она прокомментировала снимок двумя смайликами-сердечками.

"Красавицы, как сестры", "Отлично выглядите", "Айару очень похожа на Багым", "Чудесная мама, чудесные девочки", "Стройные, красивые, молодые", - написали в Сети.

На втором фото продюсер запечатлелась с сестрами - Батес и Багым.

"Три сестры", - коротко подписала снимок Баян Максаткызы.

"Все красивые, каждая по-своему", "Вроде похожи, но в то же время разные, ну красавицы", "Аша похожа на маму", "Аша, Айсауле и Айару - ваши три копии", "Аша Матай - копия своей мамы, Айсауле - копия Баян, Айару похожа на Багым", - пишут пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2254197-kazhdaya-po-svoemu-krasiva-bayan-alaguzova-pokazala-foto-so-starshimi-dochermi-i-sestrami/