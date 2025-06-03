"Не ограничился одним кольцом": беременная Ерке похвасталась новыми подарками от RaiM (фото)
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Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, которая скоро станет мамой в третий раз, похвасталась в соцсети подарками от любимого мужа - артиста RaiM, передает NUR.KZ.
Ерке показала в сторис новое фото, на нем она запечатлелась в рубашке и темных штанах, на пальцах у нее красовались кольца с драгоценными камнями.
Готовящаяся стать мамой в третий раз 40-летняя артиста вновь вышла на шопинг - супруг RaiM не оставил любимую жену без подарков и внимания.
"RaiM, жаным, не ограничился только одним кольцом. Даст Бог, после родов я покажу вам всю красоту, подаренную мне во время беременности. Девочки, мы достойны самого лучшего, не забывайте об этом, хорошо?" - заявила Ерке.
Напомним, Ерке Есмахан рассказала об обязанностях мужа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2251893-ne-ogranichilsya-odnim-kolcom-beremennaya-erke-pohvastalas-novymi-podarkami-ot-raim-foto/