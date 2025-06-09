"Папина радость": Лиза Арзамасова показала маленькую дочь

Российская актриса Лиза Арзамасова, супруга известного фигуриста Ильи Авербуха, показала фотографии маленькой дочери Лии. Фанаты заявили, что девочка очень сильно похожа на отца, передает NUR.KZ.

Лиза разместила фото дочери в своем Instagram-аккаунте. Малышка была запечатлена сидящей в коляске. Ее костюмы в пастельных тонах гармонично сочетаются с головными уборами. Очаровательный ребенок с лучезарной улыбкой умилил пользователей соцсети.

"Наша маленькая модница", - подписала снимки актриса.

"Маленькая принцесса", "Сладкая, расти здоровая и счастливая", "Конфетка сладкая. Хороший характер, видно хохотунья", "Чудесная малышка", "Лиза!!! Не останавливайтесь. Ангелов должно быть много", "Сказочная принцесса", "Бусинка", "Если Лева - это копия Лизы, то доча прям напоминает Илью. Шикарные глаза у девочки", "Надо же, сынок - мамина копия, а дочурка - папина копия, красавцы", "Папина радость", - написали в Сети.

Мы также писали, что Илья Авербух разозлил поклонников словами о Лизе Арзамасовой. Чуть позже фигурист извинился перед женой за неудачные высказывания о ней.