Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Это моя большая ошибка": Авербух извинился перед женой за неудачные высказывания о ней

Опубликовано:

Илья Авербух и Лиза Арзамасова
Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Фигурист Илья Авербух прокомментировал свои неудачные высказывания о жене, прозвучавшие в ходе интервью Ксении Собчак и вызвавшие волну негодования в Сети, передает NUR.KZ.

На днях Илья Авербух разозлил своих поклонников словами о жене - актрисе Лизе Арзамасовой. Он дал интервью Ксении Собчак, в котором рассказал и о личной жизни.

А на вопрос журналистки, не странное ли это чувство, помнить свою жену еще ребенком, заявил, что не считал ее малышкой.

"Ну какой она ребенок? В 15 лет это уже не ребенок, это уже женщина. У нее уже все было", — сказал фигурист.

Эти слова вызвали возмущение поклонников. Авербух посчитал критику справедливой и решил все разъяснить. Он отметил, что это послужило дня него уроком.

"Скажу честно, я не представлял, насколько опасной может быть даже одна фраза, если она звучит без точных рамок и ответственности. Я сказал безответственную глупость", - признался он.

Авербух добавил, что его слова не имели никакого сексуального подтекста. Он также вспомнил, как общественность осуждала их с Лизой союз из-за разницы в возрасте.

"Я сказал крайне неудачно, но хотел сказать о личностной сформированности Лизы на тот момент...

Может, это такая больная тема для меня, что я так среагировал и, услышав слово "ребенок", начал защищаться.

Эта формулировка была необдуманная, сделанная на какой-то усталости, но это не снимает с меня ответственности, это моя ответственность и моя очень большая ошибка", - отметил он, добавив, что чувства между ним и Лизой возникли намного позже - когда они оба были взрослыми и осознанными людьми.

Спортсмен выразил благодарность своей жене, которая с пониманием отнеслась к ситуации.

"Хочу сказать огромное спасибо моей жене, которая оказывает мне большую поддержку. Хочу перед ней извиниться, что по моей глупости эта совершенно мерзкая фраза, необдуманная фраза встала рядом с таким кристально чистым человеком", - заключил он.

Отметим, что Авербух отключил комментарии под своим видеообращением в Instagram.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2245185-eto-moya-bolshaya-oshibka-averbuh-izvinilsya-pered-zhenoy-za-neudachnye-vyskazyvaniya-o-ney/