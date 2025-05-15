"Это моя большая ошибка": Авербух извинился перед женой за неудачные высказывания о ней

Фигурист Илья Авербух прокомментировал свои неудачные высказывания о жене, прозвучавшие в ходе интервью Ксении Собчак и вызвавшие волну негодования в Сети, передает NUR.KZ.
На днях Илья Авербух разозлил своих поклонников словами о жене - актрисе Лизе Арзамасовой. Он дал интервью Ксении Собчак, в котором рассказал и о личной жизни.
А на вопрос журналистки, не странное ли это чувство, помнить свою жену еще ребенком, заявил, что не считал ее малышкой.
"Ну какой она ребенок? В 15 лет это уже не ребенок, это уже женщина. У нее уже все было", — сказал фигурист.
Эти слова вызвали возмущение поклонников. Авербух посчитал критику справедливой и решил все разъяснить. Он отметил, что это послужило дня него уроком.
"Скажу честно, я не представлял, насколько опасной может быть даже одна фраза, если она звучит без точных рамок и ответственности. Я сказал безответственную глупость", - признался он.
Авербух добавил, что его слова не имели никакого сексуального подтекста. Он также вспомнил, как общественность осуждала их с Лизой союз из-за разницы в возрасте.
"Я сказал крайне неудачно, но хотел сказать о личностной сформированности Лизы на тот момент...
Может, это такая больная тема для меня, что я так среагировал и, услышав слово "ребенок", начал защищаться.
Эта формулировка была необдуманная, сделанная на какой-то усталости, но это не снимает с меня ответственности, это моя ответственность и моя очень большая ошибка", - отметил он, добавив, что чувства между ним и Лизой возникли намного позже - когда они оба были взрослыми и осознанными людьми.
Спортсмен выразил благодарность своей жене, которая с пониманием отнеслась к ситуации.
"Хочу сказать огромное спасибо моей жене, которая оказывает мне большую поддержку. Хочу перед ней извиниться, что по моей глупости эта совершенно мерзкая фраза, необдуманная фраза встала рядом с таким кристально чистым человеком", - заключил он.
Отметим, что Авербух отключил комментарии под своим видеообращением в Instagram.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2245185-eto-moya-bolshaya-oshibka-averbuh-izvinilsya-pered-zhenoy-za-neudachnye-vyskazyvaniya-o-ney/