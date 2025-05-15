"Это моя большая ошибка": Авербух извинился перед женой за неудачные высказывания о ней

Фигурист Илья Авербух прокомментировал свои неудачные высказывания о жене, прозвучавшие в ходе интервью Ксении Собчак и вызвавшие волну негодования в Сети, передает NUR.KZ.

На днях Илья Авербух разозлил своих поклонников словами о жене - актрисе Лизе Арзамасовой. Он дал интервью Ксении Собчак, в котором рассказал и о личной жизни.

А на вопрос журналистки, не странное ли это чувство, помнить свою жену еще ребенком, заявил, что не считал ее малышкой.

"Ну какой она ребенок? В 15 лет это уже не ребенок, это уже женщина. У нее уже все было", — сказал фигурист.

Эти слова вызвали возмущение поклонников. Авербух посчитал критику справедливой и решил все разъяснить. Он отметил, что это послужило дня него уроком.

"Скажу честно, я не представлял, насколько опасной может быть даже одна фраза, если она звучит без точных рамок и ответственности. Я сказал безответственную глупость", - признался он.

Авербух добавил, что его слова не имели никакого сексуального подтекста. Он также вспомнил, как общественность осуждала их с Лизой союз из-за разницы в возрасте.

"Я сказал крайне неудачно, но хотел сказать о личностной сформированности Лизы на тот момент...

Может, это такая больная тема для меня, что я так среагировал и, услышав слово "ребенок", начал защищаться.

Эта формулировка была необдуманная, сделанная на какой-то усталости, но это не снимает с меня ответственности, это моя ответственность и моя очень большая ошибка", - отметил он, добавив, что чувства между ним и Лизой возникли намного позже - когда они оба были взрослыми и осознанными людьми.

Спортсмен выразил благодарность своей жене, которая с пониманием отнеслась к ситуации.

"Хочу сказать огромное спасибо моей жене, которая оказывает мне большую поддержку. Хочу перед ней извиниться, что по моей глупости эта совершенно мерзкая фраза, необдуманная фраза встала рядом с таким кристально чистым человеком", - заключил он.

Отметим, что Авербух отключил комментарии под своим видеообращением в Instagram.