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"Батыр родился": Дидар Каден стал отцом в третий раз

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Дидар Каден
Дидар Каден. Фото: instagram.com/didarkadenkz

Казахстанский актер и певец Дидар Каден, сын народной артистки Казахстана Лидии Каденовой, стал отцом в третий раз. Радостной вестью он поделился в соцсети, передает NUR.KZ.

В стихотворной форме Дидар Каден рассказал о том, что стал отцом в третий раз. У него родился сын. Он выложил теплое фото с беременной супругой и поблагодарил Всевышнего за его дар.

Коллеги актера - Али Окапов, Акерке Буркибай, Анна Данченко, Меруерт Мусрали и другие представители казахстанского шоу-бизнеса, а также подписчики актера поздравили пару с пополнением в семье.

"Пусть растет на радость вам", "Поздравляем! Еще один батыр родился", "Какая отличная новость!", "Пусть будет гордостью народа, настоящим джигитом", "На этот раз пусть на вас будет похож", - отреагировали в соцсети.

Напомним, летом 2022 года у Дидара Кадена родилась дочь. Он устроил жене и дочери яркую выписку из роддома.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2253429-batyr-rodilsya-didar-kaden-stal-otcom-v-tretiy-raz/