"Батыр родился": Дидар Каден стал отцом в третий раз

Казахстанский актер и певец Дидар Каден, сын народной артистки Казахстана Лидии Каденовой, стал отцом в третий раз. Радостной вестью он поделился в соцсети, передает NUR.KZ.

В стихотворной форме Дидар Каден рассказал о том, что стал отцом в третий раз. У него родился сын. Он выложил теплое фото с беременной супругой и поблагодарил Всевышнего за его дар.

Коллеги актера - Али Окапов, Акерке Буркибай, Анна Данченко, Меруерт Мусрали и другие представители казахстанского шоу-бизнеса, а также подписчики актера поздравили пару с пополнением в семье.

"Пусть растет на радость вам", "Поздравляем! Еще один батыр родился", "Какая отличная новость!", "Пусть будет гордостью народа, настоящим джигитом", "На этот раз пусть на вас будет похож", - отреагировали в соцсети.

Напомним, летом 2022 года у Дидара Кадена родилась дочь. Он устроил жене и дочери яркую выписку из роддома.