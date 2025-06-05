"Я начал жить": Моргенштерн спустя пять месяцев лечения вышел из рехаба
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Российский рэпер Алишер Валеев, известный на сцене как Моргенштерн, рассказал о том, что его лечение в рехабе подошло к концу. Здесь он провел почти пять месяцев, передает NUR.KZ.
Моргенштерн написал пост в Instagram, в котором рассказал о последних новостях в его жизни.
"Сюжетная арка "Рехаб" подошла к концу. Помню, как в январе лечу после тайского концерта в Израиль. 12 часов в воздухе.
Пью по очереди все возможные коктейли "напоследок". Между стаканами - таблетки, чтоб уж по полной "напоследок".
В голове мысли: "Заеду на месяц, брошу таблы, сделаю детокс, приду в норму, хайпану на темке и двину дальше". А в итоге - почти пять месяцев", - признался он.
Рэпер рассказал, что многое осознал и оценил заново.
"Не буду разжевывать, каким наивным оказался мой план… Скажу коротко: вместо "бросить пить" - я начал жить. Вместо "прийти в норму" - пришел к себе.
Понял причины своей зависимости и выбрал не употреблять. А пять месяцев - вообще не срок, а всего лишь первый маленький шаг. Но самый важный", - продолжил он.
Рэпер поблагодарил работников рехаба.
"Оказалось, рехаб может быть местом, откуда не хочется уезжать. Может быть, прозвучит странно, но я даже себя дома наконец почувствовал.
Спасибо вам за шанс начать заново, за поддержку, профессионализм, уют, тепло и за ту смелость, которую вы помогли найти - смелость сделать шаг в новый, а точнее - давно забытый, чистый мир. Арка трезвости открыта, следим за развитием сюжета", - поделился он.
В феврале рэпер анонсировал мировой тур, назвав его "первым трезвым туром".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2252706-ya-nachal-zhit-morgenshtern-spustya-pyat-mesyacev-lecheniya-vyshel-iz-rehaba/