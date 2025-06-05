"Я начал жить": Моргенштерн спустя пять месяцев лечения вышел из рехаба

Российский рэпер Алишер Валеев, известный на сцене как Моргенштерн, рассказал о том, что его лечение в рехабе подошло к концу. Здесь он провел почти пять месяцев, передает NUR.KZ.

Моргенштерн написал пост в Instagram, в котором рассказал о последних новостях в его жизни.

"Сюжетная арка "Рехаб" подошла к концу. Помню, как в январе лечу после тайского концерта в Израиль. 12 часов в воздухе.

Пью по очереди все возможные коктейли "напоследок". Между стаканами - таблетки, чтоб уж по полной "напоследок".

В голове мысли: "Заеду на месяц, брошу таблы, сделаю детокс, приду в норму, хайпану на темке и двину дальше". А в итоге - почти пять месяцев", - признался он.

Рэпер рассказал, что многое осознал и оценил заново.

"Не буду разжевывать, каким наивным оказался мой план… Скажу коротко: вместо "бросить пить" - я начал жить. Вместо "прийти в норму" - пришел к себе.

Понял причины своей зависимости и выбрал не употреблять. А пять месяцев - вообще не срок, а всего лишь первый маленький шаг. Но самый важный", - продолжил он.

Рэпер поблагодарил работников рехаба.

"Оказалось, рехаб может быть местом, откуда не хочется уезжать. Может быть, прозвучит странно, но я даже себя дома наконец почувствовал.

Спасибо вам за шанс начать заново, за поддержку, профессионализм, уют, тепло и за ту смелость, которую вы помогли найти - смелость сделать шаг в новый, а точнее - давно забытый, чистый мир. Арка трезвости открыта, следим за развитием сюжета", - поделился он.

В феврале рэпер анонсировал мировой тур, назвав его "первым трезвым туром".