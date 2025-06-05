Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жена Петросяна показала увлечение пятилетнего сына Вагана (фото)

Опубликовано:

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала фото их подросшего сына Вагана, у которого уже есть свое хобби, передает NUR.KZ.

Снимок с пятилетним сыном Ваганом Татьяна Брухунова разместила в своем Instagram. Мальчик сидит за столом на улице и играет в шахматы. Его соперника не видно, он сидит спиной к камере.

Татьяна стоит рядом с сыном и наблюдает за игрой. На ней летнее платье с цветочным принтом. Жена Петросяна процитировала писательницу Пегги О’Мара.

"Будьте осторожны с тем, как вы разговариваете со своими детьми. Однажды это станет их внутренним голосом", - отмечено в публикации.

"Абсолютно верно", "Точно", "Милое фото", "Как кадр их фильма", "Фактурное фото", "Картина", "Согласна на все сто процентов", - пишут в Сети.

Мы также писали, что жена Петросяна показала, в каких нарядах гуляла по Шанхаю.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2252571-zhena-petrosyana-pokazala-uvlechenie-pyatiletnego-syna-vagana-foto/