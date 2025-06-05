Жена Петросяна показала увлечение пятилетнего сына Вагана (фото)

Супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала фото их подросшего сына Вагана, у которого уже есть свое хобби, передает NUR.KZ.

Снимок с пятилетним сыном Ваганом Татьяна Брухунова разместила в своем Instagram. Мальчик сидит за столом на улице и играет в шахматы. Его соперника не видно, он сидит спиной к камере.

Татьяна стоит рядом с сыном и наблюдает за игрой. На ней летнее платье с цветочным принтом. Жена Петросяна процитировала писательницу Пегги О’Мара.

"Будьте осторожны с тем, как вы разговариваете со своими детьми. Однажды это станет их внутренним голосом", - отмечено в публикации.

"Абсолютно верно", "Точно", "Милое фото", "Как кадр их фильма", "Фактурное фото", "Картина", "Согласна на все сто процентов", - пишут в Сети.

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