Жена Петросяна показала увлечение пятилетнего сына Вагана (фото)
Опубликовано:
Супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала фото их подросшего сына Вагана, у которого уже есть свое хобби, передает NUR.KZ.
Снимок с пятилетним сыном Ваганом Татьяна Брухунова разместила в своем Instagram. Мальчик сидит за столом на улице и играет в шахматы. Его соперника не видно, он сидит спиной к камере.
Татьяна стоит рядом с сыном и наблюдает за игрой. На ней летнее платье с цветочным принтом. Жена Петросяна процитировала писательницу Пегги О’Мара.
"Будьте осторожны с тем, как вы разговариваете со своими детьми. Однажды это станет их внутренним голосом", - отмечено в публикации.
"Абсолютно верно", "Точно", "Милое фото", "Как кадр их фильма", "Фактурное фото", "Картина", "Согласна на все сто процентов", - пишут в Сети.
Мы также писали, что жена Петросяна показала, в каких нарядах гуляла по Шанхаю.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2252571-zhena-petrosyana-pokazala-uvlechenie-pyatiletnego-syna-vagana-foto/