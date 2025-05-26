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"Неповторимый стиль": жена Петросяна показала, в каких нарядах гуляла по Шанхаю

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Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна показала фото из Шанхая. Подписчики оценили и ее наряды, и атмосферу китайского мегаполиса, передает NUR.KZ.

36-летняя Татьяна Брухунова разместила в соцсети свежие фото из Шанхая. Здесь она была почти неделю и делилась впечатлениями с подписчиками.

"Луковая каруселька из Шанхая", - написала она.

Легкие платьица с принтом и без, панамы, косынки, рубашки и юбки - наряды Татьяны нашли оценку ее читательской аудитории. Фото передали атмосферу красоты и неповторимости Шанхая, а также приподнятого настроения супруги Петросяна.

"Отлично, Татьяна! Все образы нравятся! Красный вам очень идет. А третий лук - мой фаворит", "Красиво", "Шикарная. Красивая. Умная. Редкое сочетание. Как повезло всем, кто рядом с вами", "Каждый раз удивляюсь способностью так уметь подбирать одежду и обувь. Свой стиль. Неповторимый. Откуда такое видение образов? Очень. Интересно", - отметили комментаторы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2248989-nepovtorimyy-stil-zhena-petrosyana-pokazala-v-kakih-naryadah-gulyala-po-shanhayu/