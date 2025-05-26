"Неповторимый стиль": жена Петросяна показала, в каких нарядах гуляла по Шанхаю

Супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна показала фото из Шанхая. Подписчики оценили и ее наряды, и атмосферу китайского мегаполиса, передает NUR.KZ.

36-летняя Татьяна Брухунова разместила в соцсети свежие фото из Шанхая. Здесь она была почти неделю и делилась впечатлениями с подписчиками.

"Луковая каруселька из Шанхая", - написала она.

Легкие платьица с принтом и без, панамы, косынки, рубашки и юбки - наряды Татьяны нашли оценку ее читательской аудитории. Фото передали атмосферу красоты и неповторимости Шанхая, а также приподнятого настроения супруги Петросяна.

"Отлично, Татьяна! Все образы нравятся! Красный вам очень идет. А третий лук - мой фаворит", "Красиво", "Шикарная. Красивая. Умная. Редкое сочетание. Как повезло всем, кто рядом с вами", "Каждый раз удивляюсь способностью так уметь подбирать одежду и обувь. Свой стиль. Неповторимый. Откуда такое видение образов? Очень. Интересно", - отметили комментаторы.