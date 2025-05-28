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"Каждый год отвозит меня в роддом": Ерке Есмахан рассказала об обязанностях мужа

Опубликовано:

Ерке Есмахан и RaiM
Ерке Есмахан и RaiM. Фото: instagram.com/erke_esmahan

40-летняя казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, которая совсем скоро станет матерью в третий раз, выложила новое видео в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Ерке, которая ожидает рождения третьего малыша, часто показывает в соцсети свою размеренную семейную жизнь - уютный дом, мужа и детей.

На этот раз певица сняла видео, находясь в салоне авто. Из окна своей машины она запечатлела старшего сына Муслима, который колесил по городу на велосипеде. Мальчик всерьез увлекся ездой на велосипеде и баскетболом. Муж Ерке RaiM во всем поддерживает Муслима.

Как рассказала Ерке, у главы семейства много обязанностей.

"RaiM отвозит младшего сына в бассейн, а на следующий день сопровождает старшего сына по дороге в бассейн, наблюдая как Муслим едет на велосипеде. А меня каждый год отвозит в роддом", - шутливо отметила Ерке Есмахан.

Ранее Ерке Есмахан поделилась новыми фотографиями младшего сына.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2249835-kazhdyy-god-otvozit-menya-v-roddom-erke-esmahan-rasskazala-ob-obyazannostyah-muzha/