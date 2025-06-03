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"Когда к нам приедете?": фанаты Галкина из Казахстана отреагировали на его новое фото

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Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

48-летний российский юморист Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, показал новое фото на страничке в Instagram и порадовал поклонников своего творчества, передает NUR.KZ.

"Ну нельзя же совсем ничего не выкладывать. Охваты сами себя не охватят", - отметил он.

На фото Галкин сидит, задумчиво глядя в камеру. На нем яркий аутфит. Поклонники из США, Финляндии, Казахстана, Германии и других стран отметили, что уважают его как артиста и человека.

"Жители Америки вас любят, привет вам с супругой", "Спасибо за юмор и искреннее сердце. Счастья, вам и вашей семье", "Вы всегда такой настоящий и всегда с юмором", "Максим, вы такой молодец. Пусть ваша жизнь будет счастливой и радостной", "Артист с большой буквы! Восхищаюсь вашим талантом", "Молодой, красивый, зеленоглазый, задумчивый, мечтательный", "Привет из Казахстана! Когда к нам приедете?" - написали в Сети.

Среди тех, кто отреагировал на фото Максима Галкина была и казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы, она оставила улыбающийся смайлик.

Мы также писали, что Галкин показал фото Пугачевой с детьми на концерте Орбакайте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2251848-kogda-k-nam-priedete-fanaty-galkina-iz-kazahstana-otreagirovali-na-ego-novoe-foto/