"Семья в сборе": Галкин показал фото Пугачевой с детьми на концерте Орбакайте

Юморист Максим Галкин показал семейные фотографии в своем Instagram-аккаунте. На них его супруга Алла Пугачева и дети запечатлелись на концерте Кристины Орбакайте, передает NUR.KZ.

Пугачева с Лизой и Гарри побывала на концерте дочери Кристины на Кипре.

"Моя семья в сборе. На концерте Кристины Орбакайте в Лимассоле. Аншлаг и восторг зрителей", - написал Максим.

В карусели можно увидеть фото Кристины с матерью, а на другом кадре - с младшим братом и сестрой. Семья также запечатлелась в зрительном зале.

"Елизавета - копия Аллы Борисовны. Хорошо, когда у таких красивых людей есть продолжение", "Шикарные, любимые девушки Кристиночка и Аллочка, и детки Лизочка и Гарик", "Любим вас! Гордимся вами! Восхищаемся вами!", "Замечательная семья", - отреагировали в соцсети.