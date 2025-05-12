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"Семья в сборе": Галкин показал фото Пугачевой с детьми на концерте Орбакайте

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Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юморист Максим Галкин показал семейные фотографии в своем Instagram-аккаунте. На них его супруга Алла Пугачева и дети запечатлелись на концерте Кристины Орбакайте, передает NUR.KZ.

Пугачева с Лизой и Гарри побывала на концерте дочери Кристины на Кипре.

"Моя семья в сборе. На концерте Кристины Орбакайте в Лимассоле. Аншлаг и восторг зрителей", - написал Максим.

В карусели можно увидеть фото Кристины с матерью, а на другом кадре - с младшим братом и сестрой. Семья также запечатлелась в зрительном зале.

"Елизавета - копия Аллы Борисовны. Хорошо, когда у таких красивых людей есть продолжение", "Шикарные, любимые девушки Кристиночка и Аллочка, и детки Лизочка и Гарик", "Любим вас! Гордимся вами! Восхищаемся вами!", "Замечательная семья", - отреагировали в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2243961-semya-v-sbore-galkin-pokazal-foto-pugachevoy-s-detmi-na-koncerte-orbakayte/