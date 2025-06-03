Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ливень добавил настроения": Сакен Кагаров устроил жене романтический ужин на Мальдивах

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров
Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров. Фото: https://www.instagram.com/aizhuldyz_adaibekova/

Улетевшие на Мальдивы актриса Айжулдыз Адайбекова и экстрим-блогер Сакен Кагаров показали, как прошел их романтический ужин у океана. Погода испортилась, однако пару это не остановило, передает NUR.KZ.

Сакен признался, что хотел устроить романтический ужин для жены на берегу океана. Но что-то пошло не так - начался ветер, а после - ливень. Но молодые люди не стали грустить из-за плохой погоды, а весело смеялись над ситуацией.

"Этот ливень даже добавил настроения нам", - рассказал Сакен.

"В этом и кайф, был бы просто ужин, не был бы столь эмоциональным! Классно", "Кайфово же очень, потом перед сном можно фильм смотреть и вспоминать приключение", "Смех Айжулдыз на миллион", "Супер", "Будет что вспомнить", "Очень романтично, запомнится на всю жизнь", - отметили комментаторы.

Немногим ранее Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров показали, как отдыхают на Мальдивах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2251695-liven-dobavil-nastroeniya-saken-kagarov-ustroil-zhene-romanticheskiy-uzhin-na-maldivah/