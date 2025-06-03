"Ливень добавил настроения": Сакен Кагаров устроил жене романтический ужин на Мальдивах

Улетевшие на Мальдивы актриса Айжулдыз Адайбекова и экстрим-блогер Сакен Кагаров показали, как прошел их романтический ужин у океана. Погода испортилась, однако пару это не остановило, передает NUR.KZ.

Сакен признался, что хотел устроить романтический ужин для жены на берегу океана. Но что-то пошло не так - начался ветер, а после - ливень. Но молодые люди не стали грустить из-за плохой погоды, а весело смеялись над ситуацией.

"Этот ливень даже добавил настроения нам", - рассказал Сакен.

"В этом и кайф, был бы просто ужин, не был бы столь эмоциональным! Классно", "Кайфово же очень, потом перед сном можно фильм смотреть и вспоминать приключение", "Смех Айжулдыз на миллион", "Супер", "Будет что вспомнить", "Очень романтично, запомнится на всю жизнь", - отметили комментаторы.

Немногим ранее Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров показали, как отдыхают на Мальдивах.