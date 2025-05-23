Дочь Кайрата Нуртаса окончила школу с отличием (фото, видео)
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Старшая дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса Сезим окончила школу с отличием. Успехами внучки похвастался в соцсети отец артиста Нуртас Айдарбеков, передает NUR.KZ.
Сезим, старшая дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой, окончила школу с отличием. Красный аттестат об окончании школы показал в своем Instagram ее дедушка Нуртас Айдарбеков.
"Сегодня дедушкина дочка Сезим Нуртас окончила с красным аттестатом. Пусть Аллах даст ей счастья", - написал отец Кайрата Нуртаса.
Он также выложил фото с любимой внучкой.
Супруга Кайрата Нуртаса в своем блоге выложила видео с последнего звонка дочери.
"Как только ты перешла в 11 класс, я не переставала волноваться. Признаюсь, переживала за все, потому что я мать, но вместе с тем я очень верила в тебя, моя девочка. Я росла вместе с тобой и развивалась. Счастливого пути вам, дорогие выпускники!" - отметила Жулдыз Абдукаримова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2248239-doch-kayrata-nurtasa-okonchila-shkolu-s-otlichiem-foto-video/