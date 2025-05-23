Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дочь Кайрата Нуртаса окончила школу с отличием (фото, видео)

Опубликовано:

Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Старшая дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса Сезим окончила школу с отличием. Успехами внучки похвастался в соцсети отец артиста Нуртас Айдарбеков, передает NUR.KZ.

Сезим, старшая дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой, окончила школу с отличием. Красный аттестат об окончании школы показал в своем Instagram ее дедушка Нуртас Айдарбеков.

"Сегодня дедушкина дочка Сезим Нуртас окончила с красным аттестатом. Пусть Аллах даст ей счастья", - написал отец Кайрата Нуртаса.

Он также выложил фото с любимой внучкой.

Сторис Нуртаса Айдарбекова
Сторис Нуртаса Айдарбекова. Скрин: instagram.com/aidarbekov_nurtas

Супруга Кайрата Нуртаса в своем блоге выложила видео с последнего звонка дочери.

"Как только ты перешла в 11 класс, я не переставала волноваться. Признаюсь, переживала за все, потому что я мать, но вместе с тем я очень верила в тебя, моя девочка. Я росла вместе с тобой и развивалась. Счастливого пути вам, дорогие выпускники!" - отметила Жулдыз Абдукаримова.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2248239-doch-kayrata-nurtasa-okonchila-shkolu-s-otlichiem-foto-video/