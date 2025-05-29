"Эта девушка будет удивлять нас всю жизнь": тайную свадьбу Ивлеевой обсудили в Сети

Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли тайную свадьбу. Телеведущая поделилась фото в подвенечном платье. О свадьбе стало известно из ее Telegram-канала, передает NUR.KZ.

Один из Telegram-каналов Ивлеевой, который она переименовала в "Настежь" сообщил о "тихой" свадьбе теледивы. Команда блогера посчитала это событие как "исключительный пример новой искренности в шоу-бизнесе и невероятного умения достойно преодолевать тяжелые моменты".

"Торжество, которое часто используется многими людьми как средство привлечения внимания и самый банальный пиар-инструмент, у Насти и Филиппа — праздник для самих себя.

Мы искренне за них радуемся! Уметь жить эту жизнь не для других — это то, к чему стоило прийти. Получилось красиво, искреннее и по-настоящему. Совет да любовь. Поздравляем!" - отмечено в сообщении.

Ивлеева выложила фото в свадебном платье в Instagram. Образ невесты пришелся по душе многим ее подписчикам. Она также показала теплый снимок с женихом.

"Эта девушка, похоже, будет удивлять нас всю жизнь", "Счастья молодым", "Вау, это фото с Филиппом дало по-новому взглянуть на ваши отношения. Какой он мужчина, а вы в этом платье… я давно не видела таких красивых платьев. Оригинально, необычно", "Как это тихо, громко, безумно, совершенно разумно, невероятно красиво, маняще, деликатно, утонченно и вызывающе одновременно", - пишут комментарии пользователи соцсети.

Ранее Ивлеева сообщила, что вышла замуж.