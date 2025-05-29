Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Эта девушка будет удивлять нас всю жизнь": тайную свадьбу Ивлеевой обсудили в Сети

Опубликовано:

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли тайную свадьбу. Телеведущая поделилась фото в подвенечном платье. О свадьбе стало известно из ее Telegram-канала, передает NUR.KZ.

Один из Telegram-каналов Ивлеевой, который она переименовала в "Настежь" сообщил о "тихой" свадьбе теледивы. Команда блогера посчитала это событие как "исключительный пример новой искренности в шоу-бизнесе и невероятного умения достойно преодолевать тяжелые моменты".

"Торжество, которое часто используется многими людьми как средство привлечения внимания и самый банальный пиар-инструмент, у Насти и Филиппа — праздник для самих себя.

Мы искренне за них радуемся! Уметь жить эту жизнь не для других — это то, к чему стоило прийти. Получилось красиво, искреннее и по-настоящему. Совет да любовь. Поздравляем!" - отмечено в сообщении.

Ивлеева выложила фото в свадебном платье в Instagram. Образ невесты пришелся по душе многим ее подписчикам. Она также показала теплый снимок с женихом.

"Эта девушка, похоже, будет удивлять нас всю жизнь", "Счастья молодым", "Вау, это фото с Филиппом дало по-новому взглянуть на ваши отношения. Какой он мужчина, а вы в этом платье… я давно не видела таких красивых платьев. Оригинально, необычно", "Как это тихо, громко, безумно, совершенно разумно, невероятно красиво, маняще, деликатно, утонченно и вызывающе одновременно", - пишут комментарии пользователи соцсети.

Ранее Ивлеева сообщила, что вышла замуж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2250075-eta-devushka-budet-udivlyat-nas-vsyu-zhizn-taynuyu-svadbu-ivleevoy-obsudili-v-seti/