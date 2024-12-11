Настя Ивлеева сообщила, что вышла замуж

33-летняя российская телеведущая, актриса и видеоблогер Настя Ивлеева ошеломила соцсети неожиданным заявлением - она сообщила, что вышла замуж, передает NUR.KZ.

Лаконичное сообщение появилось в Telegram-канале Насти Ивлеевой.

"Вышла замуж", - написала она, вызвав бурную реакцию подписчиков. Они оставили под ее постом десятки тысяч "сердечек" и других смайликов, выражающих восхищение и радость.

Блогер и актриса, которая пропала из публичного поля после скандальной "голой" вечеринки, не стала раскрывать подробности и называть имя возлюбленного.

Отметим, что Ивлеева ранее была замужем за рэпером Элджеем, их брак продлился около двух лет. Ивлеева заявила, что, несмотря на теплые отношения, они решили дать друг другу свободу. Позже стало известно, как бывшие супруги разделили имущество.