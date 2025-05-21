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Эзотерика

Ерке Есмахан поделилась новыми фотографиями младшего сына

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

40-летняя казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, ожидающая появления на свет третьего малыша, показала фанатам в соцсети, как вырос ее младший сын Ислам, передает NUR.KZ.

Ерке часто делится семейными фото. Теперь малыш Ислам - главный персонаж практически каждой ее публикации. Однако певица все еще не показывает широкой публике лицо мальчика, которого успели полюбить в Сети.

На этот раз Ерке выложила фото Ислама, стоящего рядом с ростомером. Можно заметить, что рост малыша составляет 96 см, именно там есть отметка на шкале.

"Смотрит, подрос ли", - написала Ерке.

Ислам много времени проводит не только с мамой, но любит гулять и в чисто мужской компании - с отцом и старшим братом.

"Отправился с папой в бассейн", - рассказала Ерке, которая счастлива быть мамой и женой.

Недавно беременная Ерке показала свежие фото и сделала признание.

Сын Ерке Есмахан
Сын Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2247438-erke-esmahan-podelilas-novymi-fotografiyami-mladshego-syna/