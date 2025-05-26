"За мной нужно красиво ухаживать": Мадлен рассказала о требованиях к мужчинам

Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, ответила на вопросы подписчиков. Она рассказала, почему у нее сейчас нет возлюбленного, передает NUR.KZ.

В марте Мадлен рассказала о расставании с возлюбленным. Но, как оказалось, сердце инстадивы еще не занято.

"Я уважаю себя и свои чувства, потому не бросаюсь в новые отношения сразу. Если что-то для меня значило - я это проживаю.

Меня искренне отвращает, когда человек, не успев закрыть одну дверь, уже ломится в другую. Это не про легкость, это про отсутствие уважения - к себе, жизни, другим", - разъяснила Мадлен.

Блогер считает нормой, что после завершения здоровых и серьезных отношений требуется перерыв и перезагрузка, а вот если отношения были токсичными, то принимать ухаживания нового мужчины вполне приемлемо, уверена она.

"Я не прыгаю сразу в отношения. За мной нужно красиво ухаживать как минимум, проявить себя. Это тоже занимает время. У меня достаточно человеческих понятий жить по уму и совести. Несу свою корону с достоинством", - подытожила она.

Сторис Мадлен. Скриншот: instagram.com/_m_a_d_l_e_n