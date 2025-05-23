"Алма будет высокой, Алиса - стройной и хрупкой": дочери Баян Алагузовой умилили Сеть

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова вновь показала младших дочерей - Алму и Алису. Девочки растут изо дня в день и умиляют пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

На новом фото Баян Алагузова сидит вместе с дочерьми. Лица девочек заботливая мама спрятала за смайликами, но можно увидеть их наряды. Алма - в розовой футболочке и юбочке, а Алиса - в джинсовом сарафанчике. Баян Максаткызы смотрит на дочерей и улыбается.

Подписчики продюсера попытались отгадать по фото, какие малышки по характеру.

"Что за вкусняшки", "Алма должна была мальчиком родиться, у нее, наверное, и характер как у мальчика", "Алмуся будет, как папа, высокой девочкой, Алиса, как мама, стройной и хрупкой", "Двойное счастье", "Как вам идет быть молодой мамой", "Счастливая семья, счастливая жизнь", "У Алмы будет, наверное, мужской сильный характер", "Алма хулиганка, видимо", - написали в соцсети.

Накануне Баян Алагузова поздравила дочь с 29-летием и показала архивные фото.