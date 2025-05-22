"Я так тебя ждала": Баян Алагузова поздравила дочь с 29-летием и показала архивные фото

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова поздравила старшую дочь Айсауле Бакытбек с 29-летием. Она также показала архивные фото из семейного альбома, передает NUR.KZ.

На фото, которые Баян Максаткызы разместила в карусели, можно увидеть маленькую Айсауле.

"Все было, как вчера, 29 лет назад, помню каждую минуту того сложного, но такого счастливого дня! Я так тебя ждала, девять раз за девять месяцев на сохранении, и вот настал тот день - 22 мая, помню, как тебя положили мне на грудь, как ты заплакала и мои слезы счастья - я мама!

Мне 22, а будто я так давно хотела ею стать. Моя девочка - такая смышленая, любознательная, с блестящими, как бусинки, глазами. Бегу в лучший магазин, чтобы купить тебе самые красивые платья и заколочки, наряжаю, улыбаюсь в ответ, такая счастливая!" - вспомнила продюсер.

Она отметила, что дочь для нее все еще маленькая девочка, хоть и прошло столько лет.

"Вот и сегодня ты такая же маленькая для меня, с блестящими глазами, моя доченька. Целостная, зрелая, умная, красивая и успешная, словно с обложки, а ведь так оно и есть!

Я всегда с тобой и всегда за тебя! Моя любовь, моя гордость, мое счастье! Будь здорова и всегда-всегда такая счастливая рядом с Алишером! С днем рождения, моя Айса", - написала она.

"Люблю тебя, мамуля", - отреагировала именинница.

Пост продюсера растрогал ее подписчиков. Они пожелали Айсауле счастья и здоровья.

"Пусть будет счастлива ваша доченька. Такая милая, воспитанная, скромная с тонким чувством юмора", "У вас очень воспитанные девочки. Видно, что добрые, порядочные", "Как красиво вы написали, прям от души. Айсауле, как вы, идейная, креативная и красивая", - отметили в Сети.

Накануне Баян Алагузова рассказала, что ее младшей дочери Алме исполнилось 9 месяцев.