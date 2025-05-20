Баян Алагузова рассказала о радостном событии в семье (фото)

Продюсер и актриса Баян Алагузова поделилась радостным событием в семье - ее дочери Алме исполнилось 9 месяцев. Она также показала фото любимых людей, передает NUR.KZ.

В сторис Instagram Баян Алагузова поделилась радостным событием. Она показала младшую дочь Алму в нарядном платье и туфельках, голову девочки украшает ободок в виде сказочного единорога.

Возле нее коробка с бенто-тортиком, который, по-видимому, малышка успела попробовать.

"Алмусену вчера исполнилось 9 месяцев", - написала она.

На другом фото Турсен Алагузов, муж продюсера Баян Максаткызы, держит на руках обеих дочерей - Алму и Алису. Счастливый отец не скрывает лучезарной улыбки.

Отметим, что Баян Алагузова пока еще не показала широкой публике лица девочек, появившихся на свет благодаря возможностям суррогатного материнства. Продюсер по-прежнему скрывает их за смайликами.

Сторис Баян Алагузовой. Скриншот: instagram.com/bayanmaxatkyzy