Баян Алагузова рассказала о радостном событии в семье (фото)
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Продюсер и актриса Баян Алагузова поделилась радостным событием в семье - ее дочери Алме исполнилось 9 месяцев. Она также показала фото любимых людей, передает NUR.KZ.
В сторис Instagram Баян Алагузова поделилась радостным событием. Она показала младшую дочь Алму в нарядном платье и туфельках, голову девочки украшает ободок в виде сказочного единорога.
Возле нее коробка с бенто-тортиком, который, по-видимому, малышка успела попробовать.
"Алмусену вчера исполнилось 9 месяцев", - написала она.
На другом фото Турсен Алагузов, муж продюсера Баян Максаткызы, держит на руках обеих дочерей - Алму и Алису. Счастливый отец не скрывает лучезарной улыбки.
Отметим, что Баян Алагузова пока еще не показала широкой публике лица девочек, появившихся на свет благодаря возможностям суррогатного материнства. Продюсер по-прежнему скрывает их за смайликами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2246952-bayan-alaguzova-rasskazala-o-radostnom-sobytii-v-seme-foto/