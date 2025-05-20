Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Баян Алагузова рассказала о радостном событии в семье (фото)

Опубликовано:

Баян и Турсен Алагузовы
Баян и Турсен Алагузовы. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Продюсер и актриса Баян Алагузова поделилась радостным событием в семье - ее дочери Алме исполнилось 9 месяцев. Она также показала фото любимых людей, передает NUR.KZ.

В сторис Instagram Баян Алагузова поделилась радостным событием. Она показала младшую дочь Алму в нарядном платье и туфельках, голову девочки украшает ободок в виде сказочного единорога.

Возле нее коробка с бенто-тортиком, который, по-видимому, малышка успела попробовать.

"Алмусену вчера исполнилось 9 месяцев", - написала она.

На другом фото Турсен Алагузов, муж продюсера Баян Максаткызы, держит на руках обеих дочерей - Алму и Алису. Счастливый отец не скрывает лучезарной улыбки.

Отметим, что Баян Алагузова пока еще не показала широкой публике лица девочек, появившихся на свет благодаря возможностям суррогатного материнства. Продюсер по-прежнему скрывает их за смайликами.

Сторис Баян Алагузовой
Сторис Баян Алагузовой. Скриншот: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2246952-bayan-alaguzova-rasskazala-o-radostnom-sobytii-v-seme-foto/