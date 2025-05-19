Али Окапов показал редкие архивные фото из семейного альбома
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Казахстанский артист Али Окапов окунулся в ностальгию и пролистал семейный альбом. Редкие архивные фото своих знаменитых родителей он показал в соцсети, передает NUR.KZ.
На старых и теплых фото можно увидеть маленького Али, а также его родителей - народную артистку Казахстана Розу Рымбаеву и главного дирижера республиканского молодежно-эстрадного ансамбля "Гульдер" Таскына Окапова.
Уютную домашнюю обстановку, атмосферу любви и счастья, спокойствие и безмятежность - все это можно прочувствовать через архивные фото.
На других кадрах подросший Али - уже старший брат, на его коленях сидит малыш - это Мади Рымбаев. На следующем снимке Роза Рымбаева, улыбаясь, позирует на камеру вместе с двумя детьми. Позади видны картины и фотографии в рамках.
Напомним, сыновья Розы Рымбаевой представили новый совместный трек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2246520-ali-okapov-pokazal-redkie-arhivnye-foto-iz-semeynogo-alboma/