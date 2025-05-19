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Али Окапов показал редкие архивные фото из семейного альбома

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Али Окапов
Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский артист Али Окапов окунулся в ностальгию и пролистал семейный альбом. Редкие архивные фото своих знаменитых родителей он показал в соцсети, передает NUR.KZ.

На старых и теплых фото можно увидеть маленького Али, а также его родителей - народную артистку Казахстана Розу Рымбаеву и главного дирижера республиканского молодежно-эстрадного ансамбля "Гульдер" Таскына Окапова.

Уютную домашнюю обстановку, атмосферу любви и счастья, спокойствие и безмятежность - все это можно прочувствовать через архивные фото.

Сторис Али Окапова
Сторис Али Окапова. Скриншот: instagram.com/aliokapov

На других кадрах подросший Али - уже старший брат, на его коленях сидит малыш - это Мади Рымбаев. На следующем снимке Роза Рымбаева, улыбаясь, позирует на камеру вместе с двумя детьми. Позади видны картины и фотографии в рамках.

Напомним, сыновья Розы Рымбаевой представили новый совместный трек.

Сторис Али Окапова
Сторис Али Окапова. Скриншот: instagram.com/aliokapov

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2246520-ali-okapov-pokazal-redkie-arhivnye-foto-iz-semeynogo-alboma/