Сыновья Розы Рымбаевой представили новый совместный трек

Казахстанские певцы Али Окапов и Мади Рымбаев, сыновья народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, представили на суд фанатов новую совместную песню, передает NUR.KZ.

О выходе трека Али и Мади сообщили в Instagram.

"Okinbe sen" на всех платформах! Слушайте, скачивайте, надеемся на вашу поддержку", - отметили братья.

Музыкальную новинку от Окапова и Рымбаева тут же оценили в соцсети - под публикацией набралось достаточно много комментариев. Фанаты заявили, что старая песня обрела новое дыхание.

"Молодцы, вы даете песням новую жизнь", "Превосходно, Али, Мади", "Раньше я с удовольствием слушала эту песню в исполнении Жубаныша Жексенова, в новом варианте тоже звучит круто", "Вайб у этого кавера особенный", "Классный дуэт", - написали в Сети.

Немногим ранее новый клип Али Окапова и Мади Рымбаева оценили в Сети.