Беркут и Аиша отметили 7-летие дочери в кругу близких людей (видео)
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Казахстанские исполнители Айбек Жансеитов, известный как Беркут, и его супруга Аиша отметили день рождения дочери Сафии в кругу близких людей за дастарханом, передает NUR.KZ.
Беркут показал в соцсети, как прошел день рождения его дочери Сафии. Девочке исполнилось 7 лет. Еще утром заботливый папа подарил имениннице и ее маме букеты цветов, а чуть позже родные и близкие семьи собрались за праздничным дастарханом в их доме.
"Моя принцесса. Моя любовь. Наша любовь", - подписал Беркут теплые кадры.
"Поздравляю с днем рождения! Всего самого наилучшего", "Пусть она растет здоровой, счастливой и окруженной любовью. Пусть каждый ее шаг будет легким, а мечты — яркими и достижимыми", "Как будто вчера вы ее из роддома выписывали", "Я люблю вашу семью", - написали пользователи соцсети.
Мы также писали, что Беркут устроил праздник в честь 88-летия отца в теплом кругу родных.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2236962-berkut-i-aisha-otmetili-7-letie-docheri-v-krugu-blizkih-lyudey-video/