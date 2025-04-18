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Беркут и Аиша отметили 7-летие дочери в кругу близких людей (видео)

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Беркут и Аиша
Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/aisha_vee

Казахстанские исполнители Айбек Жансеитов, известный как Беркут, и его супруга Аиша отметили день рождения дочери Сафии в кругу близких людей за дастарханом, передает NUR.KZ.

Беркут показал в соцсети, как прошел день рождения его дочери Сафии. Девочке исполнилось 7 лет. Еще утром заботливый папа подарил имениннице и ее маме букеты цветов, а чуть позже родные и близкие семьи собрались за праздничным дастарханом в их доме.

"Моя принцесса. Моя любовь. Наша любовь", - подписал Беркут теплые кадры.

"Поздравляю с днем рождения! Всего самого наилучшего", "Пусть она растет здоровой, счастливой и окруженной любовью. Пусть каждый ее шаг будет легким, а мечты — яркими и достижимыми", "Как будто вчера вы ее из роддома выписывали", "Я люблю вашу семью", - написали пользователи соцсети.

Мы также писали, что Беркут устроил праздник в честь 88-летия отца в теплом кругу родных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2236962-berkut-i-aisha-otmetili-7-letie-docheri-v-krugu-blizkih-lyudey-video/